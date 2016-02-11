У Дніпропетровську на набережній знайшли схованку з вибухівкою та гранатами (відео)

В одному з центральних районів Дніпропетровська на набережній Дніпра Служба безпеки України спільно з поліцією виявила схованку з вибухівкою.

Як повідомляє прес-центр СБУ, зі схрону, облаштованого у 20 метрах від автодороги, правоохоронці вилучили три гранати РГД-5 із запалами та 1 кілограм тротилу. Читайте такожВ селі на межі з окупованим Кримом знайшли схованку з мінами й гранатометами (фото) Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення походження зброї та організаторів схованки.

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