Поклонська пояснила обшуки у кримських татар їхньою участю в терористичній організації

Про це заявила так званий прокурор анексованого Криму Наталія Поклонська, передає "Кримінформ".

"Федеральною службою безпеки у Республіці Крим за результатами спільної перевірки з органами прокуратури республіки були зібрані матеріали, порушено кримінальну справу за ч. 1 і 2 ч. ст. 205.5 КК РФ "Організація діяльності терористичної організації й участь у ній", – повідомила вона.

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"Прокурор" додала, що в рамках розслідування були затримані учасники забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір".

Коментуючи повідомлення про численні обшуки сьогодні в будинках кримських татар, Поклонська закликала не брати за основу національність.

"Це не татари – це терористична організація. Ми не робимо розбивки за національністю", – зазначила вона.

Раніше сьогодні кримський адвокат Еміль Курбединов повідомив, що обшукують будинки кримських татар в Ялті – у сім'ї Бахтіяра Топуза і Даміра Мінадірова, у Бахчисараї – в сім'ї Рустема Османова. Також обшуки проходять в Алушті.

Крім того, адвокат повідомив про затримання члена Кримської контактної групи з прав людини Емір-Усеїна Куку.