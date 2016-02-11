Якщо окупанти продовжать репресії і проллється кров, ми зайдемо в Крим раніше - Іслямов

Про це заявив координатор акції блокади Криму Ленур Іслямов, коментуючи обшуки в будинках кримських татар, які проходять сьогодні в окупованому Криму, повідомляє "15 хвилин".

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"Окупант повинен знати, що саме кримські татари, корінний народ Криму, ми повернемося до Криму. Ми будемо чекати, коли це буде можливо. Але якщо буде продовжуватися тиск на кримських татар, це тиск буде зростати, і ми побачимо, що в Криму буде проливатися кримськотатарська кров, ми зайдемо в Крим раніше. Ми не для того створені нашими батьками, щоб бути в служінні окупантам", - зазначив він.

Іслямов заявив, що чутки, поширювані про причетність кримських татар до терористичних організацій, є методом залякування решти населення Криму.

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«Всі ті, хто кажуть, що кримські татари прийдуть в Крим і будуть різати голови росіянам, влаштовувати каральні операції, або що там буде ІДІЛ, - це мантра окупанта для того, щоб залякати і зробити безхребетним решту населення, яке буде виправдовувати обшуки в будинках кримських татар. Важливо спочатку зробити інформаційне бомбардування, яке ми бачили в Росії вже не раз. Пам'ятаєте, колись говорили «особи кавказької національності», всі ходили і озиралися на «осіб кавказької національності». Тут готується така ж історія», - розповів Іслямов.

Іслямов зазначив, що кримським татарам у сьогоденні «русского мира» немає місця.

Раніше сьогодні кримський адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що обшукують будинки кримських татар в Ялті – у сім'ї Бахтіяра Топуза і Даміра Минадірова, у Бахчисараї – в сім'ї Рустема Османова. Також обшуки проходять в Алушті.

Крім того, адвокат повідомив про затримання члена Кримської контактної групи з прав людини Емір-Усеіна Куку.