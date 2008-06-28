Кабмін передав “Бабин Яр” Інститутові національної пам’яті

Кабінет міністрів передав Державний історико-меморіальний заповідник “Бабин Яр” до сфери управління Інституту національної пам’яті.

Текст розпорядження № 877-р за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Мінфін разом з Міністерством культури та туризму та Інститутом національної пам’яті має здійснити в установленому порядку передачу затверджених на 2008 рік бюджетних призначень для функціонування заповідника.

Крім того, Інституту національної пам’яті має передбачати, починаючи з 2009 року, під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік видатки для забезпечення функціонування заповідника.

За погодженням з Міністерством культури та туризму Інститут національної пам’яті має розробити і затвердити до кінця поточного року генеральний план розвитку заповідника.