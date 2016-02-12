З початку АТО понад 9,2 тисячі військових отримали ордени та медалі, 1,7 тисячі з них - посмертно

З початку проведення АТО на сході України понад 9,2 тис. військових отримали ордени та медалі, з них понад 1,7 тис. – посмертно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на час брифінгу повідомила речник Міністерства оборони Вікторія Кушнір.

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«Міністерство оборони України продовжує роботу із належного вшанування учасників антитерористичної операції, які самовіддано виконували військовий обов’язок в ході бойових дій», - сказала вона.

За словами Кушнір, з початку проведення антитерористичної операції за мужність, героїзм і високий професіоналізм у ході виконання бойових завдань державні нагороди отримали 9 тис. 232 військовослужбовця і працівника Збройних сил України, з яких 1 тис. 769 - посмертно. Серед них 22 військовослужбовця отримали «Золоту зірку» Героя України (10 - посмертно), 1 тис. 116 - орден Богдана Хмельницького, 3 тис. 439 - орден «За мужність», 95 - орден Данила Галицького, 443 - медаль «За військову службу Україні», 29 - медаль «За бездоганну службу», 4 тис. 49 - медаль «Захиснику Вітчизни».

9 тис. 817 військовослужбовців та працівників Збройних сил нагороджені відзнаками та цінними подарунками Міністерства оборони і Генерального штабу ЗСУ.

Зокрема за значний внесок у захист Батьківщини державними нагородами відзначено 639 військовослужбовців 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

51 військовослужбовця нагороджено орденом Богдана Хмельницького, 237 - орденом «За мужність», 350 - медалями «Захиснику України». 130 офіцерів і бійців нагороджено відомчими відзнаками, 55 достроково присвоєно чергові військові звання, із них 13 - посмертно.

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В Адміністрації Президента України перебувають на опрацюванні документи на нагородження державними нагородами ще 25 військовослужбовців. З них один - на присвоєння звання Героя України із врученням ордена «Золота Зірка», два - на нагородження орденом «За мужність» і 22 - медалями «Захиснику України».

Державними нагородами нагороджені 13 снайперів 93-ї окремої механізованої бригади (з них 8 - посмертно), чотирьом достроково присвоєно чергові військові звання.