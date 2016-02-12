Після масштабних навчань військ РФ на адмінкордоні з Кримом з'явилися українські спостережні вишки
14:09, 12 лютого 2016Суспільство
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На адмінкордоні з Кримом у Херсонській області Держприкордонслужба України встановила чотири нові спостережні вишки, ще одну - в Запорізькій області.
Українські прикордонники встановили спостережні вишки / скріншот
Про це повідомляє "Крим.Реалії".
За інформацією прикордонників, вишки є стаціонарними, але в разі необхідності розбираються, переміщуються і установлюються в іншому місці. Висота веж - 17 метрів, що, за словами прикордонників, дає значно більший відгук, ніж із землі.
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«З цих вишок ми спостерігаємо за допомогою технічних засобів охорони кордону на відстані приблизно 10-15 кілометрів праворуч від вежі і приблизно 20 км ліворуч від вежі», – сказав заступник начальника відділу прикордонної служби «Чонгар» Володимир Слободян.
Нагадаємо, раніше в окупованому Криму російські війська провели масштабні навчання.
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