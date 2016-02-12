Після масштабних навчань військ РФ на адмінкордоні з Кримом з'явилися українські спостережні вишки

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

За інформацією прикордонників, вишки є стаціонарними, але в разі необхідності розбираються, переміщуються і установлюються в іншому місці. Висота веж - 17 метрів, що, за словами прикордонників, дає значно більший відгук, ніж із землі.

Читайте такожРосія посилила своє угруповання окупаційних військ у Криму

«З цих вишок ми спостерігаємо за допомогою технічних засобів охорони кордону на відстані приблизно 10-15 кілометрів праворуч від вежі і приблизно 20 км ліворуч від вежі», – сказав заступник начальника відділу прикордонної служби «Чонгар» Володимир Слободян.

Нагадаємо, раніше в окупованому Криму російські війська провели масштабні навчання.