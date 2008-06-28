Авіакатастрофа у Судані: МЗС перевіряє інформацію про загиблих українців

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію щодо можливого перебування українців на борту літака, що зазнав аварії в Судані.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС України.

В МЗС зазначають, що поки немає даних, які б підтверджували чи спростовували той факт, що на борту літака знаходилося чотири українці.

“На даний час інформації немає, ми чекаємо даних від консульської установи”, - наголосили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, вчора російське видання Лента.ру з посиланням на AFP розповсюдило інформацію, що у Судані в результаті аварії вантажного літака АН-12 загинули семеро людей. Із семи загиблих четверо були громадянами України, один вірменин, інші - суданці. Як повідомив представник властей з цивільної авіації Абдель ХАФІЗ, одному членові екіпажу, громадянинові Судану, вдалося вижити.

Він також відзначив, що інцидент стався через годину після вильоту літака з аеропорту Хартума. За його словами, пілот літака зв`язався з диспетчерами і запросив дозвіл знизити висоту польоту, зважаючи на несприятливі погодні умови. Проте незабаром після цього зв`язок з екіпажем був втрачений.