Українській журналістці погрожують розправою після статті про "Київгаз"

16:59, 12 лютого 2016
Суспільство
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Журналістці "Нового времени" Христині Бердинських погрожують після оприлюднення статті про бізнес депутата Юрія Бойка.

Бердинских / facebook.com

Про це вона написала на своїй сторінці в Twitter.

Як зазначається, журналістці надіслали смс з погрозами розправи.

"Христино, ще один опус у журнальчиках про Київгаз і твій пам'ятник буде стояти поруч з пам'ятником Гонгадзе", - написано в повідомленні.

Бердинських повідомила, що "поліція вже працює з цим".

НВ, де працює журналістка, нагадало, що в журналі №2 від 22 січня 2016 року вийшов великий матеріал Христини Бердинських про бізнес екс-регіонала Юрія Бойка. У статті згадується й компанія "Київгаз", якою керує зять глави "Опозиційного блоку" Сергій Горовий.

В моей статье о Юрии Бойко было всего пару абзацов о "Киевгазе".Привожу текст из статьи:"Лидер ОБ не только вышел су...

Опубликовано Kristina Berdynskykh 12 февраля 2016 г.
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