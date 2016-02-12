Українській журналістці погрожують розправою після статті про "Київгаз"
Журналістці "Нового времени" Христині Бердинських погрожують після оприлюднення статті про бізнес депутата Юрія Бойка.
Про це вона написала на своїй сторінці в Twitter.
Як зазначається, журналістці надіслали смс з погрозами розправи.
"Христино, ще один опус у журнальчиках про Київгаз і твій пам'ятник буде стояти поруч з пам'ятником Гонгадзе", - написано в повідомленні.
вот эта смс. полиция уже работает с этим. pic.twitter.com/S5yirwLzNL— Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) February 12, 2016
Бердинських повідомила, що "поліція вже працює з цим".
НВ, де працює журналістка, нагадало, що в журналі №2 від 22 січня 2016 року вийшов великий матеріал Христини Бердинських про бізнес екс-регіонала Юрія Бойка. У статті згадується й компанія "Київгаз", якою керує зять глави "Опозиційного блоку" Сергій Горовий.
В моей статье о Юрии Бойко было всего пару абзацов о "Киевгазе".Привожу текст из статьи:"Лидер ОБ не только вышел су...Опубликовано Kristina Berdynskykh 12 февраля 2016 г.