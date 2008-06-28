МЗС підтверджує загибель чотирьох українців у Судані

Міністерство закордонних справ України підтверджує інформацію щодо загибелі чотирьох українців під час аварії літака в Судані.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС, за інформацією посольства України в Арабській Республіці Єгипет 27 червня поблизу м.Малакаль (південь Судану) розбився літак Ан-12, який виконував рейс Хартум-Джуба.

На борту літака були вісім членів екіпажу, семеро з яких загинуло. В складі екіпажу, який загинув, четверо громадян України, два – Судану, один – Вірменії.

За попередніми даними, причиною авіакатастрофи стала гроза. Наразі тіла загиблих транспортуються до моргу м.Хартум.

Посольство України в Арабській Республіці Єгипет продовжує з’ясовувати обставини катастрофи. Справа перебуває на контролі в Департаменті консульської служби.