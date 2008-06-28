В Івано-Франківську відкрили пам’ятник Тризубому Стасу

Сьогодні на кладовищі Дем’янів Лаз, що під Івано-Франківськом, відкрили і освятили пам’ятник українському барду, письменнику та громадському діячеві Тризубому Стасу (Станіславу Щербатих) на його могилі. Відбулась громадська панахида.

Як передає кореспондент УНІАН, о 19.00 в обласній філармонії відбудуться заходи пам’яті митця, в яких візьмуть участь відомі івано-франківські барди Зоя СЛОБОДЯН, Левко БОНДАР, Леся СОБОЛЕВСЬКА, Костянтин ФЕДОРІВ, Стефко ОРЕБЕЦЬ, Остап ФЕДОРИШИН з театру “Не журись” з міста Львова, кияни Сергій МОРОЗ, Ігор ЯКУБОВСЬКИЙ, Ігор ЖУК, Олександр СМИК з Рівного, Василь ВРУБЛЕВСЬКИЙ, Ірина та Володимир ШИНКАРУКИ з Житомира та інші. На вечорі пам’яті буде продемонстровано кінострічку про Тризубого Стаса “Тепер я в пісні. Я – живий!” – спогади його дружини Марії, друзів, невелика частина пісенних текстів Стаса із книги “Історія України в гумористичній авторській пісні”.

Очікується, що у вечорі візьмуть участь народні депутати України Володимир ФІЛЕНКО, Михайло КОСІВ та Зіновій ШКУТЯК.

Довідка УНІАН. С.Щербатих - автор роману іронічної фантастики “Нічийна земля” (виданий в 1998 р.) та збірки пісень “Я повертаюсь”. Помер С.Щербатих 24 січня 2007 року – за місяць до свого 59-ліття. Похований на кладовищі в Дем’яновому Лазі в Івано-Франківську. За словами Тризубого Стаса, він завжди мав три “зуби”: один “зуб” на КПРС, другий – на комсомол, третій – на “профсоюз”.

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