За КПП на адмінкордоні з Кримом відтепер можна спостерігати через веб-камери

За ситуацією біля КПП на адміністративному кордоні з Кримом тепер можна буде спостерігати через інтернет. Про це повідомив помічник начальника Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України Максим Сорока, передають Крим.Реалії.

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"Тепер громадяни зможуть спостерігати за ситуацією на контрольних пунктах в'їзду–виїзду онлайн. Камери відеоспостереження для загального доступу в мережі інтернет встановили на пунктах "Чонгар", "Каланчак", "Чаплинка". Це дозволить громадянам оперативно отримувати інформацію щодо черг і загальної ситуації на адміністративному кордоні", – зазначив він.

Сервісом відеоспостереження можна скористатися на офіційному сайті Держприкордонслужби України у розділі "Кордон on-line".

Як повідомлялося раніше, на адмінкордоні з Кримом у Херсонській області Держприкордонслужба України встановила чотири нові спостережні вишки, ще одну - в Запорізькій області.