В Одеській області вночі горів розважальний центр
10:39, 14 лютого 2016Суспільство
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В Овідіопольському районі Одеської області у ніч на 14 лютого горів розважальний центр.
Приблизно о 4.40 пожежу було ліквідовано \ Фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ДСНС в області, о 3.50 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у смт Таїрове сталося загоряння на літньому майданчику центру розваг і відпочинку.
Читайте такожУ центрі Одеси горить "Літній театр" (фото, відео)Приблизно о 4.40 пожежу було ліквідовано. У результаті вогнем пошкоджено річний навіс і господарське майно, площа загоряння становила понад 70 кв. м.
У ДСНС відзначили, що приміщення центру вдалося врятувати. За попередніми даними, причина загоряння - занесення вогню ззовні. На даний час встановлюються сума збитку і причина пожежі.
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