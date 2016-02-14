В Одеській області вночі горів розважальний центр

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ДСНС в області, о 3.50 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у смт Таїрове сталося загоряння на літньому майданчику центру розваг і відпочинку.

Читайте такожУ центрі Одеси горить "Літній театр" (фото, відео)Приблизно о 4.40 пожежу було ліквідовано. У результаті вогнем пошкоджено річний навіс і господарське майно, площа загоряння становила понад 70 кв. м.

У ДСНС відзначили, що приміщення центру вдалося врятувати. За попередніми даними, причина загоряння - занесення вогню ззовні. На даний час встановлюються сума збитку і причина пожежі.