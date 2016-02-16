Під Києвом рідний брат ватажка "ЛНР" Плотницького здає свою квартиру в оренду (відео)

Плотницький родом із села Кельменці, що на заході України, йдеться у сюжеті "Грошей".

Батько та мати Плотницького поїхали із села раптово та швидко у супроводі цілого кортежу джипів. Куди переїхали Плотницькі - досі таємниця.

У Мережі Михайло зазначений, як приватний підприємець. Журналісти вирушили шукати його за місцем реєстрації бізнесу - до Василькова.

Офіційно Плотницький-молодший працював тут з 2007 по 2014 роки. Але двері квартири відчиняє жінка, яка переконує, що взагалі не знає хто це.

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Програмі Гроші вдалося з'ясувати ще одну ймовірну адресу Михайла Плотницького – у Вишневому. У вересні 2014 року родич сепаратиста став власником новенької квартири. За збігом обставин, у цей час його старший брат починає керувати так званою "Луганською республікою".

Виявляється, що брат терориста здає свою квартиру в оренду. Жінка, яка відчинила двері, каже, що це дійсно його квартира, але він тут не живе. Також вона повідомила, що брат терориста наразі у Росії.

"Я знаю, що в нього у Василькові є ще теща і тесть", - заявила жінка.

Виходить, родичі Плотницького не просто мають тил у Києві, а ще й заробляють на цьому гроші. Прославляючи "русский мир", сімейство сепаратистів не поспішає відмовлятися від українського громадянства.