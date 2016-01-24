Кремль готовий замінити Захарченка та Плотницького в обмін на визнання виборів - ЗМІ

Збереження Захарченка та Плотницького робить картинку "мирної реінтеграції" ОРДЛО неправдоподібною. Це розуміють не тільки в Києві, але і на Заході, передає ZN.UA.

При цьому питання "глав" т. зв. "ДНР" і "ЛНР" вже потрапило до порядку денного неформальних переговорів.

За інформацією джерел, якщо питання виборів на окупованих територіях і визнання їх Києвом буде вирішено позитивно, від імені Путіна Захарченка та Плотницького "дуже чемно" попросять залишити свої посади добровільно.

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"Можливо, в обмін на посади в РФ. Можливо, під загрозою фізичного усунення. Замість них з'являться в. о., неважливо які, в будь-якому випадку — менш одіозні і, за можливості, респектабельні. Щоб формально "тягнули" на роль нових символів "мирного врегулювання", зовні договороспроможних фігур", - йдеться у статті видання.

Раніше УНІАН повідомляв, що керівник "ДНР" Олександр Захарченко відсторонює від посад нелояльних до "міністра" і службовців своєї "адміністрації", які контролюють окремі незаконні збройні формування, оскільки прагне встановити контроль над усіма фінансовими потоками "республіки".

Також триває конфлікт між Захарченком і "секретарем Ради національної безпеки і оборони ДНР", екс-командиром бригади "Восток" Олександром Ходаковським, який хоче очолити фейкову республіку.