Яхту сина Януковича помітили біля берегів Туреччини (відео)

Яхта BANDIDO належить сину одіозного екс-політика - Саші "Стоматологу" - і була зроблена за спецзамовленням і придбана ним за майже 6 мільйонів євро, передають "Гроші".

Раніше, у часи, коли Янукович та Ко були при владі, плавзасіб розташовувався у Балаклаві, де ніколи не звітував про вихід із бухти, порушуючи усі загальноприйняті правила мореплавства.

Однак понад півроку тому яхта зникла з геолокаційних радарів. Пізніше журналістам вдалося знайти BANDIDO, але вже не у Криму, а біля берегів Туреччини у Фетхіє - одному із популярних курортів Егейського моря.

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Більше того, "скарб" Януковича віддали у чартер. Тобто тепер кожен охочий багатій може орендувати човен, оскільки місця його дислокації та ціна за оренду вказані на інтернет-сайті. Міжнародні чартерні компанії пропонують забронювати круїз на президентській яхті. Лише за 9 тисяч євро в день або ж за 40 тисяч на тиждень будь-який товстосум може орендувати BANDIDO.

Однак найдивнішим залишається той факт, що, знаючи місце розташування яхти Януковича, прокуратура не поспішає накладати на неї арешт. Попри хитру схему придбання яхти – через офшор у Панамі - для спецслужб знайти справжніх власників цілком реально.

Однак у єдиному державному реєстрі судових рішень ніяких постанов щодо яхти BANDIDO немає. "Те, що зараз власність Януковича спокійно катається ще й під українським прапором у міжнародних водах - це безвідповідальність генпрокуратури, яка мала попросити своїх партнерів за кордоном заарештувати цю яхту", - пояснив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.