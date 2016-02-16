Міноборони презентує стрічку до річниці битви за Дебальцеве

До річниці завершення битви Міноборони зняло документальну стрічку "Дебальцеве" про героїчний подвиг бійців АТО під час оборони українського міста.

Так, перший показ планується у середу, 17 лютого в ефірі українських телеканалів: UA:Перший - 19:30, ICTV – 20:20, "5 канал" - 22:00, "Канал 24" - 20:00".

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України в лютому з Дебальцевого було виведено 2130 українських військовослужбовців.

Битва за Дебальцеве - залізничний вузол величезного значення для сепаратистів через його зв'язки з Росією - була одною з найзапекліших битв за весь час конфлікту.

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За офіційними даними, під Дебальцевим українські силовики втратили 66 бійців, більше 300 отримали поранення.

Представник США в ООН Саманта Пауер заявила, що в Дебальцевому Донецької області було знайдено 500 тіл мирних жителів, які загинули в результаті обстрілу бойовиків.