На Донеччині бійці добробату відкрили стрілянину по поліції, що зупинила їх авто для перевірки

Про це йдеться у повідомленні Слов'янського відділення поліції Головного управління поліції в Донецькій області.

Зазначається, що сьогодні близько 8:00 на автошляху між Краматорськом та Слов’янськом співробітники поліції зупинили для перевірки автомобіль Volkswagen, в салоні якого знаходились чоловіки у камуфльованій формі.

Виявилося, що водій мікроавтобусу не має при собі ані посвідчення водія, ані реєстраційних документів на транспортний засіб. Також в салоні автомобіля знаходились понад 2,5 тисячі патронів, які перевозилися без відповідної документації.

На місце була викликана слідчо-оперативна група поліції для перевірки та документування порушення.

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Автомобілем керував 42-річний боєць одного з добровольчих підрозділів. Чоловік зателефонував своєму командиру, який для з'ясування відносин привіз з собою ще 20 бійців. Погрожуючи автоматами, вони почали вимагати поліцейських скласти зброю.

До одного зі співробітників поліції наблизився боєць та вдарив прикладом автомата. До нападника приєдналися ще три людини, які стали бити правоохоронця і відібрали у нього табельну зброю.

Співробітники поліції, що забезпечують нагляд за дорожнім рухом, зайняли оборонні позиції. Для припинення протиправних дій поліцейським довелось відкрити попереджувальний вогонь в повітря. У відповідь нападники розпочали стрільбу.

На місце негайно прибули групи швидкого реагування, керівництво Краматорського відділу поліції і Слов'янського відділення поліції, прокуратури.

"Конфлікт вдалося врегулювати", - сказано в повідомленні.

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Начальник ГУНП в Донецькій області В'ячеслав Аброськін зазначив, що в рамках проведення АТО поліцейські забезпечують ретельний контроль за переміщенням зброї, і нелегальні боєприпаси вилучаються у всіх без виключення – у пересічних громадян, волонтерів, військових, представників Нацгвардії.

"Всі вони мають розуміти відповідальність за перевезення зброї без документів та виконувати законні вимоги поліції. Напад на співробітників Краматорського відділу поліції задокументований. Розслідуванням цього факту займається прокуратура. На місце виїхав мій заступник Вадим Філашкін, який має проаналізувати взаємодію між місцевими поліцейськими та доданими силами, щоб в подальшому таких негативних інцидентів не виникало", - сказав він.

Аброськін повідомив, що за фактом застосування поліцейськими табельної зброї розпочато службове розслідування, але наголосив, що поліцейський згідно закону про Національну поліцію уповноважений застосовувати вогнепальну зброю для відбиття нападу у випадку загрози його життю.

Розслідування за даним фактом проводить Перший слідчий відділ Слідчого управління прокуратури в Донецькій області.