Королевська скаржиться, що переплутала кнопки під час голосування за відставку Кабміну

Народний депутат від "Опозиційного блоку" і екс-міністр соціальної політики Наталія Королевська заявляє, що переплутала кнопки при голосуванні за резолюцію недовіри Кабміну Арсенія Яценюка. Про це вона написала у Facebook.

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"Це жах, я вирішила, що потрібно голосувати за відставку кнопкою "проти". Я проти цього уряду!!! Подала заяву в секретаріат!!! Що Я - ЗА відставку уряду", - написала нардеп.

Це кошмар, я вирішила, що потрібно голосувати за відставку кнопкою "проти" ((( Я проти цього уряду!!!Подала заяву в секретаріат!!! Що Я - ЗА відставку уряду!!!!!! Опубліковано Nataliya Korolevskaya16 лютого 2016 р.

Додамо, сьогодні також нардеп від "Батьківщини" Ігор Луценко заявив, що при голосуванні за відставку Кабміну у нього і його колеги з "Самопомочі" Олени Сотник не спрацювали картки, передає "112 Україна".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 лютого, Верховна Рада України заслухала звіт уряду і відмовилася прийняти постанову про хід і результати виконання Програми Кабінету міністрів України у 2015 році (реєстраційний № 4050), і підтримала постанову про відхилення звіту Кабміну і визнання роботи уряду незадовільною (№4063).

Пізніше ВР не підтримала внесену лідером фракції БПП Юрієм Луценком постанову "Про відповідальність Кабінету міністрів України (щодо прийняття резолюції про недовіру КМУ)" (№4080).