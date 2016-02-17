Під час Майдану тодішня влада фактично діяла як злочинна організація - слідство

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління, начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк сьогодні на брифінгу в Києві.

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«За результатами розслідування безпосередньо цих подій (18 лютого на Майдані – УНІАН) так і загалом протидії протестним акціям, слідство прийшло до висновку, що влада, керівники влади фактично здійснювати видимість правоохоронної діяльності, а фактично діяли злочинна організація», - заявив він.

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«Повідомлено про підозру як очільнику цієї злочинної організації – колишньому президенту України Віктору Януковичу, так і керівникам правоохоронних органів МВС,СБУ, прокуратури, керівництву київської міліції, керівництву СБУ в Києві та області, які виконували накази цієї організації», - додав Горбатюк.