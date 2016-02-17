СБУ розповіла про плани РФ провести у Чорному і Азовському морях навчальні ракетно-артилерійські стрільби

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив керівник Апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

«За нашою інформацією, 19 та 25 лютого в акваторії Чорного та Азовського морів підрозділи Чорноморського флоту проведуть навчальні ракетні та артилерійські стрільби”, - сказав він.

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За словами Тккачука, ці заходи відбуваються у комплексі заходів військового вишколу російських Збройних Сил у регіоні.

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Представник СБУ нагадав, що нещодавно у безпосередній близькості до східного українського кордону російська сторона вже проводила армійські навчання синхронно з незаконними військовими угрупованнями “ДНР” та “ЛНР”.