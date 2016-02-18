Жителі Керчі запропонували замість пам'ятника окупантам увічнити курортний сезон з написом "Пам'ятаємо. Любимо. Сумуємо"

Про це пише "Крим.Реалії".

У соціальних мережах городяни висловлюють думку, що ставити пам'ятник повинні за бюджетні гроші, а не за рахунок пересічних громадян.

Місцеві жителі скаржаться на низькі зарплати, які не дозволяють їм таку благодійність, і пропонують збирати гроші в тих містах Криму, де заробітки вищі.

«Пожертвувати можна, а з яких? У мене зарплата 11 200 рублів. Сім'я дорожче», – пише в соцмережі «Вконтакте» керчанин.

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Деякі керчани заявляють, що замість пам'ятника «ввічливим людям» готові «скинутися» на реконструкцію Мітрідатських сходів, гроші на які ніяк не може знайти окупаційна влада, а також на висадку дерев у місті. Інші жартують, що скоро в Керчі оголосять збір коштів «на латання дір у бюджеті».

«Пропоную збирати гроші на пам'ятник «Курортного сезону». З обов'язковим написом: «Пам'ятаємо. Любимо. Сумуємо». Від невдячних кримчан», – пише інтернет-користувач з Керчі.

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При цьому користувачі соцмереж не виключають, що гроші на пам'ятник в примусовому порядку збиратимуть з місцевих підприємців.

Так звана керченська міська адміністрація напередодні розмістила на своєму сайті інформацію про збір коштів на пам'ятник «ввічливим людям» – солдатам і офіцерам російської армії, які окупували півострів.

Пам'ятник «Ввічливі люди» хочуть встановити у Сімферополі біля будівлі "держради Криму". Автором проекту став російський художник Салават Щербаков.