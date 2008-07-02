Кабмін знизив сальдо зовнішньої торгівлі

Кабінет міністрів України збільшив показник від’ємного сальдо торговельного балансу за підсумками 2008 року з 9 млрд. 174 млн. доларів США до 13 млрд. 707 млн. доларів США.

Про це йдеться в постанові Кабміну №976 від 27 червня ц.р., оприлюдненій на урядовому порталі.

Згідно з документом, очікуваний експорт товарів і послуг збільшено з 76 млрд. 720 млн. дол. до 81 млрд. 877 млн. дол., що становить 127,9% до показника 2007 року (раніше 120,9%); імпорт товарів і послуг збільшено з 85 млрд. 894 млн. дол. до 95 млрд. 584 млн. дол. – 133% порівняно з показником минулого року (раніше 122,6%).

Кабінет Міністрів України покращив прогноз фінансових результатів підприємств до оподаткування з 153,7 млрд. грн. до 170,6 млрд. грн.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України від 27 червня 2008 року №581 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2007 року № 976», оприлюдненій на сайті уряду.

При цьому уряд прогнозує, що прибутки прибуткових підприємств становитимуть 204,2 млрд. грн., збитки збиткових підприємств – 50,6 млрд. грн.

Як повідомлялося, за даними Держкомстату, фінансовий результат (сальдо) підприємств України від звичної діяльності до оподаткування в січні-квітні 2008 року проти січня-квітня 2007 року зріс у 1,6 раза - до 39 млрд. 034,8 млн. грн. Прибуток одержали 64,1% усіх підприємств країни - вони завершили січень-квітень 2008 року з фінрезультатом 53 млрд. 523,2 млн. грн. Зі збитком січень-квітень 2008 року завершили 35,9% підприємств, їх фінрезультат становив 14 млрд. 488,4 млн. грн.

Фінансовий результат (сальдо) підприємств України від звичної діяльності до оподаткування в 2007 році проти 2006 року зріс на 73%, або на 51 млрд. 198,4 млн. грн. - до 121 млрд. 435,2 млн. грн. У 2007 році прибуток одержали 71,1% усіх підприємств країни - вони завершили 2007 рік із фінрезультатом 147 млрд. 256,1 млн. грн. Зі збитком минулий рік завершили 28,9% підприємств, їх фінрезультат становив 25 млрд. 820,9 тис. грн.