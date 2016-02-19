У Росії розповсюдили фейк про нову перепону євроасоціації України - ЗМІ

Як повідомляє Європейська правда у статті російського видання йдеться про те, що п’ять латиноамериканських країн: Венесуела, Аргентина, Нікарагуа, Еквадор і Куба, а також Росія подали скаргу у СОТ на угоду України та ЄС.

Причиною скарги нібито є порушення норм СОТ щодо рівних умов у торгівля для всіх країн-членів організації.

Таку нерівність ці країни знайшли у автономних преференціях ЄС, що діяли з квітня 2014 року. Згідно ним, до набрання чинності економічної частина Угоди про асоціацію (що відбулося 1 січня 2016 року), українські товари експортувалися до ЄС без сплати мит.

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Як зазначає видання, таким чином ЄС та Україна дискредитували експортерів із інших країн.

"Європейська правда" отримала підтвердження від дипломата, що працює у системі СОТ про повну невідповідність істині цього повідомлення.

Співрозмовник "ЄвроПравди" впевнений, що російські журналісти неправильно трактували декілька абзаців щорічного звіту СОТ за минулий рік (WTO Annual Report 2015), який було нещодавно розміщено на web-сторінці Організації.

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На 51-й сторінці Звіту йде мова про обговорення майбутньої ЗВТ України та ЄС під час засідання Ради з торгівлі товарами СОТ, що відбулося у листопаді 2014 року. Тоді питання збитків промисловості РФ дійсно обговорювалося, але пояснення української сторони повністю задовольнили всіх присутніх.

"Кореспондент самостійно, без консультацій з експертами, опублікував власну трактовку цієї інформації", - резюмує торговий дипломат.