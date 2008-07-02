Українських бізнесменів СОТ не цікавить?

Два місяці тому Україна стала повноправним членом Світової організації торгівлі. І, як з`ясувалося, українські компанії мало цікавляться перевагами СОТ.

Країни-члени СОТ регулярно надсилають в Україну інформацію про умови започаткування бізнесу та сповіщають про проблеми, з якими може там зіткнутися потенційний український інвестор, експортер чи імпортер. Наразі офіційний Київ вже отримав більше 2 тисяч так званих «нотифікацій». Передусім українських партнерів інформують про технічне регулювання в країнах СОТ та про фітосанітарні норми, каже голова українського Центру обробки запитів країн-членів СОТ Світлана Зайцева. «Ці дві теми – найбільший потік інформації, якою обмінюються країни між собою». Натомість українська сторона розіслала в країни СОТ лише 14 нотифікацій. Серед основних – про субсидії, про державні підприємства та умови ліцензування. Зайцева вважає, що український бізнес не особливо цікавиться тим, які переваги їм може дати СОТ. «Імпортери, які працюють в автомобільній галузі, прийшли і поцікавилися, що тепер буде для них після підписання зобов’язань України. На жаль, українські компанії рідше ходять», - каже Зайцева.

Німецька хвиля