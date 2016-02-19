Порошенко підписав закон про безкоштовне забезпечення підручниками школярів
13:18, 19 лютого 2016Суспільство
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Президент України Петро Порошенко підписав Закон № 940-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо безоплатного забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних працівників».
Школярів мають безкоштовно забезпечити підручниками / УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 26 січня.
Документом передбачено, що «держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками, посібниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних працівників у порядку, встановленому Кабінетом міністрів».
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«Закон сприятиме поліпшенню організації учбового процесу, забезпеченню соціального захисту учнів шкільного віку, їхніх батьків та педагогічних працівників, а також створенню належних умов для здобуття якісної середньої освіти», - йдеться у повідомленні.
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