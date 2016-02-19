Порошенко підписав закон про безкоштовне забезпечення підручниками школярів

Президент України Петро Порошенко підписав Закон № 940-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо безоплатного забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних працівників».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 26 січня. Документом передбачено, що «держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками, посібниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних працівників у порядку, встановленому Кабінетом міністрів». Читайте також70% батьків на окупованому Донбасі турбує статус "дипломів" і "атестатів" їх дітей - опитування «Закон сприятиме поліпшенню організації учбового процесу, забезпеченню соціального захисту учнів шкільного віку, їхніх батьків та педагогічних працівників, а також створенню належних умов для здобуття якісної середньої освіти», - йдеться у повідомленні.

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