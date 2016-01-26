Рада ввела безкоштовне забезпечення підручниками школярів та вчителів

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 235 народних депутатів із 294, зареєстрованих у сесійній залі.

У Законі "Про освіту" встановлюється, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, забезпечує підготовку та видання підручників, посібників, методичної літератури.

Читайте такожВ Росії почали палити "чужі російській ідеології" книги Фонду Сороса

Визначається, що держава гарантує молоді право на отримання повної загальної середньої освіти і оплачує її здобуття. Повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою і може отримуватися у різних типах навчальних закладів.

Держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками, посібниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних працівників у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

Учні загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчають мови національних меншин, забезпечуються підручниками у порядку, встановленому Кабміном.

Читайте також70% батьків на окупованому Донбасі турбує статус "дипломів" і "атестатів" їх дітей - опитування

У Законі "Про загальну середню освіту" також визначається, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, забезпечує підготовку та видання підручників, посібників, методичної літератури.

Крім того, він організовує безоплатне забезпечення підручниками, посібниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних працівників у порядку, встановленому Кабміном.

Цей Закон набирає чинності з дня, що настає за днем його опублікування.