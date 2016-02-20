Віче на Майдані продовжується у спокійній обстановці
Народне віче на Майдані Незалежності в Києві продовжується у спокійній обстановці, але кількість учасників зібрання поступово зменшується.
Як передає кореспондент УНІАН, біля монумента Незалежності залишається приблизно 200 осіб.
Водночас зі сцени продовжують виступати активісти. Вони закликають людей не розходитися. Як стверджують промовці, завтра до Києва з різних областей України прибуде велика кількість людей.
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Водночас люди продовжують приносити квіти і лампадки на Алею Героїв Небесної Сотні.
Обстановка на Майдані спокійна.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні ввечері активісти, які прийшли вшанувати пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні на Майдані Незалежності, запалили багаття у сміттєвих баках навколо стели Незалежності і встановили великий намет.