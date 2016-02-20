Віче на Майдані продовжується у спокійній обстановці

Як передає кореспондент УНІАН, біля монумента Незалежності залишається приблизно 200 осіб.

Водночас зі сцени продовжують виступати активісти. Вони закликають людей не розходитися. Як стверджують промовці, завтра до Києва з різних областей України прибуде велика кількість людей.

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Водночас люди продовжують приносити квіти і лампадки на Алею Героїв Небесної Сотні.

Обстановка на Майдані спокійна.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні ввечері активісти, які прийшли вшанувати пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні на Майдані Незалежності, запалили багаття у сміттєвих баках навколо стели Незалежності і встановили великий намет.