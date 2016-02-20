Активісти запалили багаття у сміттєвих баках на Майдані

Як передає кореспондент УНІАН, активісти шукають добровольців, щоб ті залишалися на усю ніч на чергування на Майдані.

Біля сміттєвих баків збираються люди, щоб грітися.

На Майдан також підносять деревину та дрова для вогнищ.

Також активісти розносять гарячий чай та роздають бутерброди людям, які перебувають на Майдані.

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З імпровізованої сцени продовжуються виступи. Промовці очікують, що завтра до Києва приїде велика кількість людей. Активісти заявляють, що нинішня влада не краще, ніж влада часів екс-президента Віктора Януковича.

Вони також обговорюють плани огородити стелу Незалежності. До монумента підносять металічні конструкції для огорожі. Активісти ведуть розмови про те, що потрібно підвозити на Майдан пальне для підтримання вогнища.

Один з промовців на сцені заявив, що дим зі сміттєвих баків символізує Революцію Гідності.

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