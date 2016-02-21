До центру Києва прибули підрозділи Нацгвардії

У ніч на неділю, 21 лютого, близько 2-ї години до центру міста приїхали машини з гвардійцями, повідомляє кореспондент ТСН.ua з місця подій.

"Серед машин три вантажівки "КрАЗ" та кілька автобусів з бійцями Національної гвардії. Машини розміщуються біля Жовтневого палацу", - говориться у повідомленні.

20 лютого у день вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні" люди у камуфляжі, які називаються "Революційними правими силами", зайняли актовий зал у готелі "Козацький". Згодом з'ясувалось, що приміщення було орендоване. Ці ж люди почали встановлювати намети на Майдані. Під час встановлення цих наметів сталася штурханина з силовиками.

Активісти РПС заявили, що залишатимуться на Майдані - там розгорнули намет. А владі висунули вимоги, серед яких - відставка президента та уряду.