У Києві фіксують спроби деструктивного впливу на військових, які охороняють правопорядок - Нацгвардія

У Києві фіксуються спроби деструктивного впливу на військовослужбовців Національної гвардії, які охороняють громадський порядок.

Про це повідомляє відділ інформації та комунікації Національної гвардії України.

«Військовослужбовці Національної гвардії України продовжують нести службу по охороні громадського порядку в столиці в посиленому режимі», - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається: «Постійно фіксуються спроби деструктивного психологічного впливу на військовослужбовців».

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«Цілодобово, перебуваючи у військових резервах по охороні особливо важливих об'єктів, визначених законодавством України, а також долучаючись до охорони громадського порядку під час масових заходів разом з особовим складом Національної поліції, підрозділи Національної гвардії виконують покладені на них завдання», - повідомляють в Нацгвардії і додають, що «в Києві несуть службу підрозділів київського гарнізону».

Згідно інформації Нацгвардії, «кількість особового складу є достатнім для виконання певних завдань. Військовослужбовці несуть службу в певному режимі, мають відпочинок і харчове забезпечення».

В цілому особовий склад Нацгвардії на території всієї країни діє в штатному режимі.