Міністр освіти вступився за абітурієнтів, з яких збивають гроші

Міністр освіти і науки України Іван ВАКАРЧУК зобов`язав керівників ВНЗ ІІІ – IV рівня акредитації, незалежно від форми власності і підпорядкування, в триденний термін привести правила прийому у відповідність до затверджених міністерством Умов прийому і поінформувати про це Міносвіти.

Як повідомили УНІАН у Інформаційному центрі незалежного оцінювання, про це йдеться у офіційному листі І.ВАКАРЧУКА, який зареєстровано в канцелярії Міносвіти 1 липня 2008 р.

Глава відомства закликав ректорів університетів ІІІ – IV рівня акредитації утриматися від спроб "повернення до способів ручного керування вступною кампанією".

Численні звернення громадян та аналіз правил прийому до ВНЗ, здійснений фахівцями міністерства, засвідчили значну кількість фактів недотримання норм, визначених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, йдеться у листі міністра.

У документі наводяться конкретні приклади порушень Умов прийому, затверджених міністерським наказом від 25 грудня 2007, у різних регіонах України. Зокрема, Правилами прийому до Національного університету "Києво-Могилянська академія" передбачено додаткове тестування, яке враховується при конкурсному відборі, та одночасно пропонується абітурієнтам придбати збірник зразків тестів вартістю понад 100 грн. У Донецькому національному університеті фотографують абітурієнтів при подачі документів, що, на думку голови Міносвіти, вимагає від них "відчутних матеріальних витрат".

У багатьох випадках, на думку І.ВАКАРЧУКА, має місце обмежене подання інформації про правила прийому абітурієнтів. Зокрема, деякі виші публікують лише перелік факультетів і спеціальностей, не визначають чітко категорію осіб, для яких встановлюються вступні випробовування. На інтернет-сайтах Дніпропетровського національного університету та Одеського державного екологічного університету розміщено минулорічну редакцію правил прийому.

Інформаційний центр незалежного оцінювання також нагадує, що, починаючи з 2008 року, вступ до вищих навчальних закладів має здійснюватися виключно за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.