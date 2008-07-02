Українські й турецькі прикордонники проведуть спільні навчання

Українські та турецькі прикордонники проведуть у Севастополі спільні тренування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України, вчора два кораблі Берегової охорони Туреччини пришвартувалися в Севастопольському загоні морської охорони.

Турецькі колеги прибули в загін на підставі угоди між урядами України та Турецької республіки про співпрацю їх компетентних органів, які відповідають за свої морські простори в Чорному морі від 12 лютого 1998 року, плану двохстороннього співробітництва між Державною прикордонною службою України та Головним штабом Збройних сил Туреччини на 2008 рік.

Мета візиту – проведення спільних двохсторонніх тренувань та обмін досвідом в правоохоронних та прикордонних питаннях, підвищення рівня готовності до спільних дій в Чорному морі.

Турецьку делегацію очолює командир походу капітан 3-го рангу Айхан САЛАР. Всього в Балаклаву з візитом прибуло 50 осіб.

Українську делегацію очолює командир Севастопольського загону морської охорони капітан 1-го рангу Олег КОСТУР.

Протокольна зустріч сторін відбулася вчора. Після цього делегація відвідала Турецький Меморіал. Сьогодні-завтра відбудуться презентація пункту управління Севастопольського загону морської охорони, проведення спільних двосторонніх навчань з метою підвищення готовності до спільних дій на морі. Під час тренувань планують відпрацювати елементи огляду суден, налагодження зв’язку, маневрування в строю, передачі вантажу під час руху корабля, пошуку плавзасобу, який зазнає аварії та порятунку його екіпажу.

Це вже друга зустріч сторін в Балаклаві, перша відбулася в червні минулого року.