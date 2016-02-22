На Майдані планують провести чергове віче

На підніжжя стели вийшов чоловік, який назвав себе Андрієм Хомою, і він представився головою всеукраїнської громадської організації і сказав, що він є також одним з лідерів людей, які сьогодні присутні на Майдані, передає "112 Україна".

"Він повідомив про те, що сьогодні о 18:00 на Майдані Незалежності відбудеться так зване віче, на якому учасники і люди, які зібралися на Майдані, озвучать свої подальші вимоги, а також скоординують свій план дій", - наголошується у повідомленні.

Читайте такожУ Києві на Майдані сталася сутичка між мітингувальниками

Крім того, він повідомив, що одну палатку, яка досі залишається на головній площі столиці, вони не дадуть розібрати, а натомість створять там свій координаційний штаб.

Раніше УНІАН повідомляв, що сьогодні на Майдан Незалежності прибули співробітники комунальних служб, які розібрали майже всі намети. Також комунальники вивезли з Майдану бочки, які протягом останніх днів принесли активісти.