"Майдану-3" не буде: комунальники розібрали майже всі намети в центрі Києва (фоторепортаж)

Наразі комунальники вже демонтували 5 наметів, передє depo.ua.

Зараз там залишається один великий і один маленький намет.

Також комунальники вивезли з Майдану бочки, які протягом останніх днів принесли активісти.

Читайте такожСитуація на Майдані залишається спокійною, жодних акцій на сьогодні не анонсованоУ свою чергу позафракційний нардеп Борислав Береза на своїй сторінці у Facebook розповів, що в центрі все згортається і триває прибирання.

"Київ черговий раз показав, що він столиця України, а не місце для провокацій. Майдан був підтриманий киянами і люди ставали на його захист. А цей "захід" з мутним корінням довіри не викликав і забирається зараз при такій підтримці киян. Київ легко відрізняє правду від підробки", - написав він.

Фальшмайдан з псевдоверсией 3.0 все. У центрі все згортається і йде прибирання. Київ черговий раз показав, що він столиць... Опубліковано Borislav Bereza22 лютого 2016 р.

Нагадаємо, вранці на Майдані перебували близько 40-50 осіб. Зазначалося, що вони розбили тут наметове містечко, що налічує близько 10 наметів. Також були облаштовані пункти обігріву.