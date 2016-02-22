Бойовики звільнили волонтерку Черенкову - Геращенко

Про це повідомила уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

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«Хороша смс від родини волонтерки Марини Черенковоі. Її випустили і депортують з окупованого Донецька», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, бойовики терористичного угруповання «ДНР» затримали 29 січня одного з керівників волонтерської групи «Відповідальні громадяни» Марину Черенкову.

Ініціативна група жителів Донбасу «Відповідальні громадяни» була створена у червні 2014 року, до неї увійшли люди, які вирішили залишатися у Донецьку та допомагати цивільним та соціально незахищеним верствам населення, які постраждали від бойових дій.