На Донеччині СБУ затримала корегувальницю терористів

19:23, 22 лютого 2016
Суспільство
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У селищі Зайцеве на Донеччині СБУ затримала місцеву мешканку, яка корегувала артилерійський вогонь терористів.

сбу / Фото УНИАН

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

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Згідно з повідомленням, вона з 2014 року «за гроші систематично передавала терористам інформацію про базування та переміщення українських підрозділів, корегувала вогонь артилерії терористичної організації «ДНР», а також збирала дані щодо втрат з боку українських військових після артобстрілів». 

При цьому зазначається, що координував її злочинну діяльність командир одного з терористичних угруповань на прізвисько «Старшина».

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України. Зловмисниці повідомлено про підозру.

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