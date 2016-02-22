На Донеччині СБУ затримала корегувальницю терористів

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

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Згідно з повідомленням, вона з 2014 року «за гроші систематично передавала терористам інформацію про базування та переміщення українських підрозділів, корегувала вогонь артилерії терористичної організації «ДНР», а також збирала дані щодо втрат з боку українських військових після артобстрілів».

При цьому зазначається, що координував її злочинну діяльність командир одного з терористичних угруповань на прізвисько «Старшина».

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України. Зловмисниці повідомлено про підозру.