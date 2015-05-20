В Авдіївці затримано двох бойовиків, серед яких коригувальник вогню терористів

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Донецькій області, один із фігурантів перебував у лавах терористичної бригади «Восток», здійснював нагляд за українськими полоненими. Місяць тому він повернувся в Авдіївку, звідки повідомляв агентам терористів про розташування Збройних сил України, викликаючи вогонь на рідне місто. Інший затриманий брав участь у захопленні Авдіївського міськвідділу міліції, а після кілька місяців чергував на блокпостах окупованої території.

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Правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що двоє жителів Авдіївки ведуть виключно нічний спосіб життя, уникаючи переміщення містом у денний час. Оперативники взяли підозрілих у відпрацювання та виявили їхні злочинні зв'язки з терористами.

Встановлено, що житель Авдіївки 1983 року народження у 2014 році вступив в «ополчення ДНР», потрапив у бригаду «Восток». Чоловік працював у «комендатурі Ясинуватої», виконуючи функції наглядача за полоненими військовослужбовцями. До його завдань входило забезпечення їхньої мінімальної життєдіяльності та вивезення «на роботи». Полонених українських бійців терористи змушували рити окопи на передових позиціях.

За словами бойовика, йому обіцяли великі гроші, заради яких він і поступив на «службу» в «ДНР», проте обіцяних грошей так і не заплатили. Зарплата наглядача «комендатури» становила 160 доларів США, виплачувалася вкрай нерегулярно. У січні цього року 32-річний чоловік вирішив повернутися до життя на вільній території. Однак виїхати з окупованої Ясинуватої йому не вдалося. Втікач був спійманий іншими співробітниками «комендатури» і покараний. Більше місяця він просидів у підвалі.

Чоловіку запропонували «спокутувати свою провину» і поставили завдання з коригування вогню в Авдіївці. Диверсант був закинутий до свого міста, де виконував команди ватажків бандформувань. Встановлено, що бойовик зробив 34 дзвінка терористам з доповіддю про розташування позицій ВСУ.

Інший бойовик, 1988 року народження, затриманий в Авдіївці оперативниками ГУМВС України в Донецькій області за активну участь у діяльності збройних бандформувань, ніде не працював і не вчився. Він брав участь у захопленні міської міліції, потім, отримавши форму й автомат, здійснював охорону захопленого будинку. Бойовик ніс чергування на блокпостах, а пізніше інспектував організацію служби на пропускних пунктах терористів. Після звільнення Авдіївки підозрюваний пішов у «підпілля».

Обидва чоловіки заарештовані. Вони притягуються до кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 260 (створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.