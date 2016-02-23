У Петербурзі зірвали показ фільму про Євромайдан (відео)

Присутні потрапити в приміщення не змогли, передає "Радіо Свобода".

Зазначається, що активісти вирушили до консульства України і поклали квіти у пам'ять про героїв Небесної сотні.

Читайте такожФранцузький канал показав антиукраїнський фільм про Майдан, незважаючи на прохання Києва

"Ми поклали вінки біля консульства України, запалили свічки, провели хвилину мовчання, тому що ця дата для всіх нас пам'ятна. Тому що українці два роки тому показали, на що люди готові заради свободи, нас цей приклад надихнув, не залишив байдужими", - поділився один з учасників заходу.

Раніше УНІАН повідомляв, що фільм ізраїльського режисера Євгена Афінеєвського і студії Netflix "Зима у вогні: Боротьба України за волю" про події на Євромайдані 2013-2014 років став номінантом на "Оскар".