Фільм про Майдан "Зима у вогні" номіновано на "Оскар"
Фільм ізраїльського режисера Євгена Афінеєвського і студії Netflix "Зима у вогні: Боротьба України за волю" про події на Євромайдані 2013-2014 років став номінантом на "Оскар".
Про це повідомляється на сайті кінопремії. Фільм Євгена Афінеєвського змагатиметься за нагороду в номінації Документальний фільм. Список номінантів оголосили сьогодні в Лос-Анджелесі режисери Гільєрмо дель Торо і Енг Лі. Повний список опублікований на офіційному сайті "Оскара". Переможці стануть відомі 28 лютого.
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"Зима у вогні" розповідає про події в Києві взимку 2013-2014 років. В основі фільму зйомки 28 операторів-аматорів.
Допрем'єрний показ фільму "Зима у вогні", присвячений Дню незалежності Украиїни відбувся 25 вересня 2015 року у Вашингтоні.
Восени 2015 року президент Петро Порошенко нагородив Євгена Афінеєвського хрестом Івана Мазепи.