Начальника поліції Хмельницького звільнили, бо не пройшов переатестацію

Як повідомляє прес-служба міської поліції, відповідний наказ був підписаний 22 лютого.

Рішення про відставку начальника поліції прийняли члени атестаційної комісії та підтвердила апеляційна атестаційна комісія.

Тимчасово виконуватиме обов’язки начальника відділу його перший заступник підполковник Юрій Краковецький.

Крім цього, за підсумками атестації звільнено заступника начальника міськвідділу поліції - начальника слідчого відділу Сергія Трача.

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Як повідомляв УНІАН, переатестація співробітників Нацполіції проводиться для тих співробітників, які тимчасово були призначені на свої посади у новоствореному органі. Залишитись на тій же позиції або обійняти нову вони зможуть тільки після переатестації. Переатестацію всіх працівників поліції планується провести упродовж півроку.

12 січня було підписано наказ про початок атестації співробітників Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області. В області підлягають атестації близько 2,2 тисячі співробітників поліції.

Валерій Онісьєв очолював хмельницьку поліцію з кінця березня 2015 року.

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