Судді-хабарники повинні отримувати довічне ув'язнення - експерт

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова Комітету етики правосуддя суддя, Надзвичайний і Повноважний посол України, суддя Міжнародного кримінального трибуналу з колишньої Югославії, доктор юридичних наук, професор Володимир Василенко.

Він вважає, що судді-хабарники повинні нести набагато суворіше покарання за хабарництво, а їхній статус в даному випадку слід розцінювати як обтяжуючу обставину при скоєнні ними злочину.

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«В кримінальному законодавстві передбачити, що статус державного чиновника, судді, прокурора, офіцера правоохоронних органів є обтяжуючою вину обставиною в разі скоєння ним корупційного діяння. Ця обставина тягне за собою пожиттєве ув'язнення і конфіскацію всього майна хабарника та його родичів, адже переписують майно на родичів. Також потрібно заборонити звільнення таких людей під заставу», - наголосив професор.

Василенко переконаний, що судді-хабарники мають підлягати негайному арешту, а у випадку винесення обвинувального вироку такі злочинці мають відбувати покарання у виправних установах особливого режиму і не мати право на амністію.

«І тоді все стане на свої місця. А до того всі розмови про боротьбу з корупцією залишаться лише розмовами», - підкреслив він.