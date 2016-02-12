У Міноборони заявляють про збільшення кількості бажаючих служити за контрактом у 20 разів

В Україні з початку року кількість військовослужбовців, які виявили бажання укласти контракт зі Збройними силами, зросла у 20 разів порівняно з груднем 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила речник Міністерства оборони Вікторія Кушнір.

Читайте такожПорошенко: левова частина демобілізованих має бути заміщена контрактниками

«Слід відзначити, що з початку року кількість військовослужбовців, які виявили бажання укласти контракт зі Збройними силами України, збільшилась до 6 тис. осіб – це у 20 разів більше, ніж у грудні 2015 року», - сказала вона.

«Дієвими стимулами вступу на військову службу за контрактом є можливість отримати безкоштовну вищу освіту, виплата одноразової грошової допомоги мобілізованим при укладанні контракту, суттєве збільшення грошового забезпечення», - додала Кушнір.

«Серед військових професій, які зараз найбільш потрібні українському війську, – танкісти, артилеристи, механіки-водії, фахівці протиповітряної оборони, а також медики, ремонтники, зв’язківці», - зауважила речник Міноборони.