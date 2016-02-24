Поліція встановила найактивніших учасників погромів відділень російських банків

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

"Процес вручення повісток активним учасникам погромів триває", - йдеться в повідомленні.

В Нацполіції нагадали, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції перебувають три кримінальні провадження за фактом погромів у трьох офісних приміщеннях, розпочаті за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

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"Правоохоронці встановили найактивніших учасників цих подій, тож триває процес їх запрошення до слідчих підрозділів для дачі пояснень. На цей момент про підозру у вчиненні вказаних правопорушень оголошено трьом особам, двоє із них – неповнолітні", - зазначили в поліції.

Також повідомляється, що сьогодні одному із підозрюваних, 33-річному уродженцю Республіки Білорусь, судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового арешту із використанням електронного засобу контролю.

Слідство у кримінальному провадженні триває.

Окрім цього у Нацполіції додали, що близько 17-ї години до Шевченківського управління поліції з’явився на допит Микола Коханівський, якому слідчі повідомили про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого вдень у центрі Києва невідомі особи каміннями побили скло у вітринах російських філій "Альфа-банку", "Сбербанку Росії" та в офісі українського бізнесмена Рината Ахметова.