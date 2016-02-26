Комбата ОУН посадили під домашній арешт за погроми банків та офісу Ахметова у Києві

Суд частково задовільнив клопотання прокуратури і присудив частковий домашній арешт - з 20-ї до 6-ї ранку на два місяці, передає ТСН.

Суд тривав п'ять годин. Прокуратура вимагала цілодобовий арешт. Коханівский себе винним не вважає. Каже, що все зробив правильно, тому подаватиме апеляцію.

Читайте такожПраворадикали анонсували "революційний" день сьогодні

"Рішення абсолютно несправедливе. Я не є людиною, хто буде ховатися, втікати з цієї країни. Я її захищаю і погромлюючи московські банки, офіс сепаратиста Ріната Ахметова, я захищав свою країну, а не вчиняв якісь хуліганські дії", - заявив Коханівський.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого вдень у центрі Києва невідомі особи камінням побили скло у вітринах "Альфа-банку", "Сбербанку Росії" та в офісі українського бізнесмена Ріната Ахметова.

Згодом поліція встановила найактивніших учасників погромів відділень російських банків. Коханівському слідчі повідомили про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.