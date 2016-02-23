За погроми "Альфа-банку" та "Сбербанка Росії" у Києві затримали білоруса з батальйону ОУН (фото)

13:13, 23 лютого 2016
Суспільство
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За участь у погромах банків у Києві 20 лютого затримали громадянина Білорусі Василя Парфенкова "Сябро".

Василий Парфенков / facebook.com/Батальйон-ОУН

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили у батальйоні ОУН.

Повідомляється, що "Сябро" - опозиціонер з Білорусі, втік до України через переслідування режима Лукашенка, брав активну участь у Революції Гідності. Зараз воює на східному фронті у складі Добробату ОУН. 

Зазначається, що Парфенков був серед ОУНівців, які здійснювали атаки на офіс Ахметова та "Сбербанк Росії" й "Альфа-банк".

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"Адвокат, наданий державою, повідомляє що попередньо затримали за ст. 296 ККУ ч 2 хуліганство, тобто взяли конкретно за 20 лютого, за московські банки та офіс олігарха-сепара", - йдеться у повідомленні.

Крім того, адвокат повідомив, що "Сябро" наразі утримується в ізоляторі тимчасово тримання в Києві.

Нагадаємо, 20 лютого в центрі Києва невідомі особи камінням розбили скло у вітринах "Альфа-банку", "Сбербанку Росії" і в офісі бізнесмена Ріната Ахметова. Повідомлялося, що за цими трьома фактами було відкрито кримінальні провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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