1+1 судитиметься з Держкіно через заборону серіалу "Кухня"

У подвійних стандартах звинувачують очільника Держкіно Пилипа Іллєнка. Посилаючись на закон про заборону кінопродукції країни-агресора, відомство ухвалює дивовижні рішення, а саме забороняє розважальні фільми з одного боку, а з іншого – дозволяє показувати стрічки, в кадрі яких орудують сталінські НКВСівці, йдеться в сюжеті ТСН.

Розважальний серіал про закулісся ресторанного життя став улюбленим для мільйонів українських глядачів. Держкіно дозвіл на його показ скасувало. Причина: в одній із серій п'ятого сезону з'являється чоловік співачки Валерії Йосип Пригожин. Офіційний Київ вніс його до переліку небажаних діячів, що підтримують російську агресію на Україну.

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Парадокс у тому, що з'являється цей чоловік лише в одному епізоді однієї серії, яку телеканал 1+1 навіть не купував. Тобто, серіал заборонили на підставі того, що глядач у будь-якому випадку побачити не зміг би.

"Серіал – він довгий. І в прокатах зазначена одна назва", - пояснив Іллєнко.

Натомість у прокатних посвідченнях серіал чітко розділений на сезони. І Держкіно могло спокійно заборонити лише окрему серію одного з сезонів.

Голова спілки кінематографістів Сергій Тримбача таке рішення пана Іллєнка щонайменьше здивувало. Логіка цього рішення викликала в нього просте порівняння.

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"Мало хто щось про мене вякне з якоїсь підворотні. Що мені тепер – цю підворотню закривати, чи що?", - дивується він.

Помітивши загрозу українцям від життєвих перепитій звичайних кухарів звичайного ресторану, пан Іллєнко не помітив їх в іншій стрічці. Його не здивувала навіть її назва: "Син отця народів". Дозвіл на цей фільм він надав без проблем.

Письменник Віталій Капранов, член експертної ради при Держкіно, був проти дозволу на прокат стрічки про сина Сталіна, але колеги вирішили інакше. "Показувати будь-яку людину у формі НКВС, чекіста, під час війни з "руським міром", під час війни з "совком" – неприпустимо", - впевнений він.

Телеканал 1+1 після такого рішення Держкіно вирішив у суді відстоювати своє право на показ серіалу. Одночасно мовник звертає увагу на той факт, що деякі учасники ринку вдавалися до фальсифікацій року виробництва фільмів, аби уникнути заборон на показ.

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Керівництво 1+1, а також Нацрада з питань телебачення і радіо закликають до громадської дискусії, адже непродумані дії влади можуть залишити глядачів без улюблених фільмів.