Визначилися чергові переможці проекту "УНІАН-Підтримка" - їх проблеми агентство бере для вирішення

Визначилася трійка лідерів голосування третього місяця, проблеми яких УНІАН бере для вирішення.

Це: питання повернення у власність громади лісу в с. Козлів, реставрація церкви в якій знімався фільм «Вій» та прохання амністії самовільної забудови .

Тим часом, голосування за інші проблеми читачів УНІАН триває! Допоможіть українцям у вирішенні їх проблем, підтримуючи їх на сторінці голосування!

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Кожен може звернутися в редакцію з проблемою, яка його хвилює, навіть якщо це невдоволення складом Верховної Ради або нетверезим електриком з Жеку, або іншими повсякденними життєвими ситуаціями.