Перепустки з мапою України без Криму замінили ще до втручання Мінінформполітики - медуніверситет

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова студентської ради Національного медичного університету імені Богомольця Ілля Бурлаченко.

"Ввечері 25 лютого мешканцям гуртожитку №3 почали видавати нові перепустки. Після того як одним зі студентів було помічено, що мапа України на зворотній поверхні карток з нової партії зображена без півострову Крим, видача перепусток зупинилась, а видані картки були відкликані у мешканців гуртожитку в повному обсязі", - йдеться в повдіомленні.

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За словами Бурлаченка, адміністрація студентського містечка НМУ звернулась до виробника за поясненнями. "Фірма-виробник принесла свої вибачення та у терміновому порядку перевипустила тираж перепусток, цього разу з мапою України із Кримом", - зазначив він.

При цьому Бурлаченко зазначив, що нові картки почали видавати мешканцям студентського гуртожитку вже ввечері 26 лютого, тому ситуація була повністю вирішена ще до потрапляння фото у соцмережі та реакції ЗМІ.

"У подальшому адміністрація НМУ розриває будь-які відносини з фірмою-виробником електронних пластикових карток. Наразі в університеті проводиться внутрішнє службове розслідування", - додав Бурлаченко.

Перепустки з мапою України без Криму одразу замінили на нові – з Кримом.Так як навчальний заклад не має власних потужн... Posted by Ілля Бурлаченко on Monday, February 29, 2016

Як повідомляв УНІАН, студентам університету Богомольця видали перепустки з картою України без Криму. У зв'язку з цим, мінінформполітики звернулося до Міносвіти, МОЗ, Служби безпеки України та Генпрокуратури з проханням з’ясувати обставини поширених у ЗМІ фактів, а також вжиття відповідних заходів реагування.