Ректор медуніверситету ім. Богомольця прокоментувала видачу студентам перепусток з мапою без Криму

Його результати будуть заслухані на засіданні ректорату 2 березня.

Відповідь ректора опублікувала співробітниця каналу ATR Еміне Дзепар на своїй сторінці у Facebook.

"Людей мають оцінювати за справами, а однією із наших справ було прийняти за два осінні місяці 2014 р. більше 640 студентів із Криму, Донецька і Луганська, всім охочим надати гуртожитки і допомогти ліквідувати академзаборгованность. Тим не менш, ці злочинні перепустки пішли до друку, і ми готові до зустрічі з ГПУ і СБУ", - йдеться у відповіді Амосової.

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Вона розповіла, що всі перепустки, які були замовлені за гроші НМУ, відповідно до рішення Вченої ради, вилучені ще в вихідні дні і замінені.

"Нові перепустки виготовив виробник за свій кошт, тобто збитків державі не завдано. Перепустки є магнітними і мають підвищити рівень безпеки для наших студентів. На жаль, зараз у сухому залишку - лише "зрада" - додала ректор.

Відповідь Ректора НМУ ім.О.Богомольца"Шановна пані Дзепар!Інцидент з перепустками, який щойно стався в нашому Універ... Опубликовано Emine Dzheppar 29 февраля 2016 г.

Як повідомляв УНІАН, студентам університету Богомольця видали перепустки з картою України без Криму. У зв'язку з цим мінінформполітики звернулося до Міносвіти, МОЗ, Служби безпеки України та Генпрокуратури з проханням з’ясувати обставини поширених у ЗМІ фактів, а також вжиття відповідних заходів реагування.