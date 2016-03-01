Статус учасника бойових дій вже отримали понад 126,7 тисяч військових
10:12, 01 березня 2016Суспільство
66 0
На сьогодні статус учасника бойових дій вже отримали 126 тис. 731 військовослужбовець та працівник Збройних сил України (ЗСУ).
За минулий тиждень такий статус отримали близько 6 тис. військовослужбовців / Фото УНИАН
Про це повідомив речник Міністерства оборони Олексій Чернобай.
Читайте такожСтатус учасника бойових дій вже отримали понад 120 тисяч бійців АТО
Він також зазначив, що лише за минулий тиждень такий статус отримали близько 6 тис. військовослужбовців та працівників ЗСУ.
"За минулий тиждень комісії Міністерства оборони та ЗСУ з розгляду питань визначення громадянам статусу учасника бойових дій надали цей статус близько 6 тисячам військовослужбовців та працівників Збройних сил України, які брали участь в АТО", - повідомив він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter