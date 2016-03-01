Статус учасника бойових дій вже отримали понад 126,7 тисяч військових

Про це повідомив речник Міністерства оборони Олексій Чернобай.

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Він також зазначив, що лише за минулий тиждень такий статус отримали близько 6 тис. військовослужбовців та працівників ЗСУ.

"За минулий тиждень комісії Міністерства оборони та ЗСУ з розгляду питань визначення громадянам статусу учасника бойових дій надали цей статус близько 6 тисячам військовослужбовців та працівників Збройних сил України, які брали участь в АТО", - повідомив він.